На Урале грабитель в маске взорвал банкомат и похитил кассету с деньгами

21 Апр 2020 2020-04-21T07:27:58+03:00

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Минувшим вечером в Ревде, что в Свердловской области, неизвестный грабитель в маске ворвался в продуктовый магазин и взорвал стоявший там банкомат, после чего похитил кассету с деньгами и скрылся. Информацию подтвердил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, отметив, что всю ночь на месте работали эксперты-криминалисты из Екатеринбурга, а в городе был объявлен план-перехват.

- Очевидно, что к преступлению представители криминального мира тщательно готовились. Ограбление не спонтанное. Точный способ вскрытия банкомата устанавливают сыщики уголовного розыска, - добавил Горелых. – По одной из отрабатываемых версий, в терминал было закачано некое вещество, которое впоследствии взорвали. Впрочем, оперуполномоченные отрабатывают и другие версии хищения средств.

Раскрытие грабежа взяло на контроль управление уголовного розыска МВД по Свердловской области. По данным Горелых, точная сумма ущерба пока что неизвестна, однако ее планируют установить в ближайшее время. Пострадавших среди тех, кто был в момент взрыва в магазине, нет.

- По итогам проверки в ближайшее время органы внутренних дел примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Раскрытие преступления взято на контроль управлением уголовного розыска регионального полицейского главка, - добавил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU