2020-04-21T07:27:58+03:00
Происшествия

На Урале грабитель в маске взорвал банкомат и похитил кассету с деньгами

Сейчас полицейские устанавливают сумму ущерба
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сейчас грабителя ищет полицияСейчас грабителя ищет полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минувшим вечером в Ревде, что в Свердловской области, неизвестный грабитель в маске ворвался в продуктовый магазин и взорвал стоявший там банкомат, после чего похитил кассету с деньгами и скрылся. Информацию подтвердил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, отметив, что всю ночь на месте работали эксперты-криминалисты из Екатеринбурга, а в городе был объявлен план-перехват.

- Очевидно, что к преступлению представители криминального мира тщательно готовились. Ограбление не спонтанное. Точный способ вскрытия банкомата устанавливают сыщики уголовного розыска, - добавил Горелых. – По одной из отрабатываемых версий, в терминал было закачано некое вещество, которое впоследствии взорвали. Впрочем, оперуполномоченные отрабатывают и другие версии хищения средств.

Раскрытие грабежа взяло на контроль управление уголовного розыска МВД по Свердловской области. По данным Горелых, точная сумма ущерба пока что неизвестна, однако ее планируют установить в ближайшее время. Пострадавших среди тех, кто был в момент взрыва в магазине, нет.

- По итогам проверки в ближайшее время органы внутренних дел примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Раскрытие преступления взято на контроль управлением уголовного розыска регионального полицейского главка, - добавил Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свердловские спасатели: рыбачить во время половодья очень опасно
В Свердловской области врачам удалось вылечить от коронавируса еще пять человек
На Урале энергетики решили поменять деревянные опоры после того, как жители пожаловались Куйвашеву
Вадим Самойлов споет уральским бизнесменам на самоизоляции про сказочную тайгу
Уральские врачи рассказали о состоянии бабушки, которой бойцовский пес вцепился в лицо
Санитары обрабатывают от клещей парки и скверы Екатеринбурга
Врачи из Екатеринбурга пожаловались Елене Малышевой на отсутствие респираторов: ответ горздрава
На Урале директор спортшколы случайно поджог спортинвентарь за два миллиона
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге: горожане продолжают гулять
На Урале приставы на два месяца опечатали «Старый город»
Прятал свертки с порошком в трусах: в Екатеринбурге поймали наркосбытчика