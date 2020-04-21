2020-04-21T06:59:59+03:00
Общество

Минкомсвязи РФ рассказало, когда уральцев вернут домой из Таиланда и Индии

Некоторым придется доплачивать за рейс до Екатеринбурга
Мария Трапезникова
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Некоторым придется доплачивать за рейс до ЕкатеринбургаНекоторым придется доплачивать за рейс до ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минкомсвязи РФ представило предварительный график вывоза уральцев из Таиланда и Индии. Так, спецрейс «БангкокИркутскЕкатеринбург» запланирован уже на завтра, 22 апреля. А рейс «Гоа – Новосибирск – Екатеринбург» - на 24 апреля.

- Эти перелеты возможны только для граждан России, которые проживают в Свердловской, Челябинской, Иркутсткой, Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском и Красноярском краях, - уточнили в Минкомсвязи.

Перед тем, как сесть на рейс, необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, поскольку количество мест на борту самолета (в обоих случаях) ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации.

Кроме того, в Минкомсвязи объяснили, что некоторым гражданами, возможно, придется доплатить за перелет на родину. Если у пассажиров есть билет на обратный рейс любой авиакомпании, включая «Аэрофлот», то перелет пройдет бесплатно. Во всех остальных случаях придется покупать новый билет.

Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбург прилетел спецборт, который эвакуировал из Таиланда жителей Свердловской и Челябинской областей. Рейс признали неблагополучным в эпидемиологическом плане. Поэтому всех прибывших сразу же с трапа отправили в обсерватор в Полевском, где они проведут 14 дней. Нам удалось поговорить с одной из екатеринбурженок и узнать об условиях, в которых они вынуждены прожить две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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