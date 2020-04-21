Соблюдайте дистанцию и не гоните: свердловская ГИБДД напомнила о правилах езды во время сильного тумана
Сегодня утром Екатеринбург и ближайшие к нему города окутал сильный туман. И, хоть это и выглядит очень впечатляюще, видимость для водителей на дороге резко сокращается. Поэтому в областном ГИБДД напомнили о правилах безопасности.
- Водителям необходимо соблюдать ПДД, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – ВО время поездки на автомобиле все, находящиеся в машине люди, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Пешеходам следует переходить дорогу только в специально установленных для этого местах и только убедившись в том, что все машины остановились. Также лучше использовать светоотражающие элементы на одежде, водитель смог вовремя заметить человека на проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU