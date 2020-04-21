Больше напоминает Сайлент Хилл: Екатеринбург окутал густой туман
Сегодня утром на Екатеринбург и ближайшие к нему города навалился густой туман. Из-за него вид из окна преобразился настолько, что теперь больше напоминает Сайлент Хилл. Вместе с тем, погода на улице прохладная, ветра нет.
Если вы вдруг с утра планировали поехать куда-то на машине, то будьте очень внимательны и аккуратны за рулем. Не превышайте скорость, соблюдайте правила дорожного движения и не делайте резких маневров. О правилах безопасности предупредили и в областном ГИБДД.
- Водителям необходимо соблюдать ПДД, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – ВО время поездки на автомобиле все, находящиеся в машине люди, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
Пешеходам следует переходить дорогу только в специально установленных для этого местах и только убедившись в том, что все машины остановились. Также лучше использовать светоотражающие элементы на одежде, водитель смог вовремя заметить человека на проезжей части.
Туман окутал Екатеринбург.Мария Трапезникова
ИСТОЧНИК KP.RU