2020-04-21T06:14:17+03:00
Общество

Больше напоминает Сайлент Хилл: Екатеринбург окутал густой туман

Погода на улице прохладная, ветра нет
Мария Трапезникова
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Екатеринбург окутал туманЕкатеринбург окутал туманФото: Мария Трапезникова
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Сегодня утром на Екатеринбург и ближайшие к нему города навалился густой туман. Из-за него вид из окна преобразился настолько, что теперь больше напоминает Сайлент Хилл. Вместе с тем, погода на улице прохладная, ветра нет.

Если вы вдруг с утра планировали поехать куда-то на машине, то будьте очень внимательны и аккуратны за рулем. Не превышайте скорость, соблюдайте правила дорожного движения и не делайте резких маневров. О правилах безопасности предупредили и в областном ГИБДД.

- Водителям необходимо соблюдать ПДД, снижать скорость до безопасной на конкретном участке пути, увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – ВО время поездки на автомобиле все, находящиеся в машине люди, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Пешеходам следует переходить дорогу только в специально установленных для этого местах и только убедившись в том, что все машины остановились. Также лучше использовать светоотражающие элементы на одежде, водитель смог вовремя заметить человека на проезжей части.

Туман окутал Екатеринбург.Мария Трапезникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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