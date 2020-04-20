20 Апр 2020 2020-04-20T19:58:49+03:00

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Губернатор Свердловской области раскрыл информацию о своих доходах за 2019 год. В прошлом году глава региона заработал 5 миллионов 843 тысяч 901 рубль. Следовательно, его доход, по сравнению с 2018 годом снизился на 95 тысяч рублей.

Согласно опубликованному документу, глава региона имеет в собственности квартиру площадью 144 квадратных метра и долю ещё одной квартиры площадью 131,7 квадратных метра. Кроме того у Евгения Куйвашева есть еще одна квартира в пользовании.

Также в документе указана информация о близких губернатора – о супруге и несовершеннолетнем ребенке. Доход жены Евгения Куйвашева в прошлом году составил больше 11 миллионов. Она является собственником квартиры, нежилого помещения, легкового автомобиля Toyota RAV 4, доли в квартире, а также долей двух нежилых помещений.

Ребенок губернатора имеет долю в одной из квартир. Еще две квартиры указаны в документе как недвижимость, находящаяся в пользовании у наследника главы региона. Отмечается, что вся недвижимость находится в России.

ИСТОЧНИК KP.RU