2020-04-20T19:26:48+03:00
Общество

Екатеринбург на самоизоляции: публикуем фото наших подписчиков группы ВКонтакте

Жители столицы Урала поделились, чем они занимаются во время пандемии коронавируса
Алина СУРИНА
Поделиться:
Алёна Щелконогова примеряет все маски, которые есть в InstagramАлёна Щелконогова примеряет все маски, которые есть в Instagram
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге продолжает действовать режим повышенной готовности, во время которого рекомендуется оставаться дома. Мы решили собрать портрет жителя столицы Урала на самоизоляции. Для этого мы попросили подписчиков нашей группы ВКонтакте поделиться своими фотографиями.

Смотрите, какие у нас сознательные подписчики - нарушают режим только из-за необходимости выйти на работу. Спасибо всем, кто остается дома! Благодаря тем, кто соблюдает самоизоляцию, мы сможем справиться с коронавирусом и быстрее придем к обычному режиму жизни.

Антону Аксельроду приходится выходить из дома потому, что он работает водителем. Ездит исключительно в маске

Антону Аксельроду приходится выходить из дома потому, что он работает водителем. Ездит исключительно в маске

Игорь Дёмин: "Работаем мы, работаем. Карантин карантином, а без еды грустно"

Игорь Дёмин: "Работаем мы, работаем. Карантин карантином, а без еды грустно"

Юлия Куколева во время самоизоляции вот так отметила свое день рождения

Юлия Куколева во время самоизоляции вот так отметила свое день рождения

Олеся Киреева весело проводит время со своей дочерью

Олеся Киреева весело проводит время со своей дочерью

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Свердловской области раскрыл информацию о своих доходах за 2019 год
Екатеринбург на самоизоляции: публикуем фото наших подписчиков группы ВКонтакте
Свердловчанин, вернувшийся из Таиланда, нанес себе травмы, чтобы выйти из обсерватора
Вирус не пройдет: УБРиР провел дезинфекцию всех инкассаторских машин
В Свердловской области из-за коронавирусной инфекции до 15 мая запретили охоту
В Екатеринбург из Тюмени перевезли 40 курсантов, контактирующих с зараженными коронавирусом
В Екатеринбурге обновят градостроительный совет
В Свердловской области ограничили продажу алкоголя
Число зараженных коронавирусом в больнице № 1 Екатеринбурга увеличилось до 91
Коронавирус добрался до знаменитого монастыря: здесь заболел монах
В Свердловской области растет число пациентов, которые переносят коронавирус без симптомов
Любители выпить и влюбленный, приехавший на свидание: кто получил первые штрафы за нарушение самоизоляции в Екатеринбурге