Екатеринбург на самоизоляции: публикуем фото наших подписчиков группы ВКонтакте

20 Апр 2020 2020-04-20T19:26:48+03:00

Алёна Щелконогова примеряет все маски, которые есть в Instagram

Жители столицы Урала поделились, чем они занимаются во время пандемии коронавируса

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге продолжает действовать режим повышенной готовности, во время которого рекомендуется оставаться дома. Мы решили собрать портрет жителя столицы Урала на самоизоляции. Для этого мы попросили подписчиков нашей группы ВКонтакте поделиться своими фотографиями.

Смотрите, какие у нас сознательные подписчики - нарушают режим только из-за необходимости выйти на работу. Спасибо всем, кто остается дома! Благодаря тем, кто соблюдает самоизоляцию, мы сможем справиться с коронавирусом и быстрее придем к обычному режиму жизни.

Антону Аксельроду приходится выходить из дома потому, что он работает водителем. Ездит исключительно в маске

Игорь Дёмин: "Работаем мы, работаем. Карантин карантином, а без еды грустно"

Юлия Куколева во время самоизоляции вот так отметила свое день рождения

Олеся Киреева весело проводит время со своей дочерью

ИСТОЧНИК KP.RU