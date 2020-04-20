2020-04-20T19:31:56+03:00
Происшествия

Свердловчанин, вернувшийся из Таиланда, нанес себе травмы, чтобы выйти из обсерватора

Это уже не первый глупый поступок данного гражданина
Олег ГАЛИМОВ
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Мужчину увезли в больницуМужчину увезли в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В СК «Курганово», где сейчас находятся эвакуированные из Таиланда уральцы, произошло ЧП. Один из постояльцев нанес себе травмы, чтобы выбраться из обсерватора.

Об этом «Комсомолке» рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Такой поступок, который зафиксирован в «Курганово» трудно назвать разумным. У людей, временно помещенных в этой здание, есть все условия для нормального время препровождения. Номера оборудованы телевизорами, санузлами, людям дают четырехразовое бесплатное питание, обеспечивают их медицинским обслуживанием. Само здание комплекса расположено на живописном берегу рекой Чусовой. Молодой человек, который, к большому сожалению, так не адекватно отреагировал на сложившиеся обстоятельства, теперь, находясь на двухнедельном карантине в больнице, таких условий уже не имеет, - отметил полковник Горелых.

Напомним, что 18 апреля в Екатеринбурге из ГКБ № 40 сбежал пациент с коронавирусом. После этого он ранил ножом участкового Сергея Урванцева, но позже был пойман. Также мы писали, что на карантин отправили африканского ежика, который прилетел из Таиланда с одной из пассажирок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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