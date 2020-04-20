Вирус не пройдет: УБРиР провел дезинфекцию всех инкассаторских машин

20 Апр 2020 2020-04-20T18:37:24+03:00

16 «броневичков» были обработаны специальным обеззараживающим составом, убивающим все микробы и вирусы

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Уральский банк реконструкции и развития заботится о здоровье своих клиентов и сотрудников и соблюдает все меры безопасности, рекомендованные медиками и Роспотребнадзором. В том числе было решено провести полную дезинфекцию всех инкассаторских машин, принадлежащих банку.

16 «броневичков» были обработаны специальным обеззараживающим составом, убивающим все микробы и вирусы, и уже вновь колесят по улицам Екатеринбурга, доставляя ценные грузы.

«Поскольку нам нельзя ни на день прерывать работу инкассаторов, мы должны позаботиться о них и сделать так, чтобы наши сотрудники находились в максимальной безопасности» – рассказал руководитель центра сервисного обслуживания и эксплуатации УБРиР Олег Поздеев.