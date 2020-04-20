Вирус не пройдет: УБРиР провел дезинфекцию всех инкассаторских машин
Уральский банк реконструкции и развития заботится о здоровье своих клиентов и сотрудников и соблюдает все меры безопасности, рекомендованные медиками и Роспотребнадзором. В том числе было решено провести полную дезинфекцию всех инкассаторских машин, принадлежащих банку.
16 «броневичков» были обработаны специальным обеззараживающим составом, убивающим все микробы и вирусы, и уже вновь колесят по улицам Екатеринбурга, доставляя ценные грузы.
«Поскольку нам нельзя ни на день прерывать работу инкассаторов, мы должны позаботиться о них и сделать так, чтобы наши сотрудники находились в максимальной безопасности» – рассказал руководитель центра сервисного обслуживания и эксплуатации УБРиР Олег Поздеев.
Дезинфекция инкассаторских машин УБРиР.Уральский банк реконструкции и развития позаботился о здоровье своих клиентов и сотрудников и провел полную дезинфекцию всего парка инкассаторских машин