2020-04-20T18:37:24+03:00
Общество

Вирус не пройдет: УБРиР провел дезинфекцию всех инкассаторских машин

16 «броневичков» были обработаны специальным обеззараживающим составом, убивающим все микробы и вирусы
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Уральский банк реконструкции и развития заботится о здоровье своих клиентов и сотрудников и соблюдает все меры безопасности, рекомендованные медиками и Роспотребнадзором. В том числе было решено провести полную дезинфекцию всех инкассаторских машин, принадлежащих банку.

16 «броневичков» были обработаны специальным обеззараживающим составом, убивающим все микробы и вирусы, и уже вновь колесят по улицам Екатеринбурга, доставляя ценные грузы.

«Поскольку нам нельзя ни на день прерывать работу инкассаторов, мы должны позаботиться о них и сделать так, чтобы наши сотрудники находились в максимальной безопасности» – рассказал руководитель центра сервисного обслуживания и эксплуатации УБРиР Олег Поздеев.

Дезинфекция инкассаторских машин УБРиР.Уральский банк реконструкции и развития позаботился о здоровье своих клиентов и сотрудников и провел полную дезинфекцию всего парка инкассаторских машин

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Свердловской области раскрыл информацию о своих доходах за 2019 год
Екатеринбург на самоизоляции: публикуем фото наших подписчиков группы ВКонтакте
Свердловчанин, вернувшийся из Таиланда, нанес себе травмы, чтобы выйти из обсерватора
Вирус не пройдет: УБРиР провел дезинфекцию всех инкассаторских машин
В Свердловской области из-за коронавирусной инфекции до 15 мая запретили охоту
В Екатеринбург из Тюмени перевезли 40 курсантов, контактирующих с зараженными коронавирусом
В Екатеринбурге обновят градостроительный совет
В Свердловской области ограничили продажу алкоголя
Число зараженных коронавирусом в больнице № 1 Екатеринбурга увеличилось до 91
Коронавирус добрался до знаменитого монастыря: здесь заболел монах
В Свердловской области растет число пациентов, которые переносят коронавирус без симптомов
Любители выпить и влюбленный, приехавший на свидание: кто получил первые штрафы за нарушение самоизоляции в Екатеринбурге