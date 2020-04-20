20 Апр 2020 2020-04-20T18:30:39+03:00

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В свердловской области из-за коронавирусной инфекции до 15 мая запретили охоту. Евгений Куйвашев подписал соответствующий указ. Докусент опубликован на областном портале правовой информации. Запрет действует с сегодняшнего дня.

- Запретить до 15 мая 2020 года любительскую и спортивную охоту, охоту в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий в Свердловской области, а также на особо охраняемых природных территориях областного значения, - указано в документе.

Фото: портал правовой информации

Напомним, что этим же указом накладываются ограничения на розничную продажу в регионе алкогольных напитков, в том числе при оказании услуг общественного питания. Продавать спиртное в условиях особого режима можно будет только с 10:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU