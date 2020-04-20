20 Апр 2020 2020-04-20T18:08:48+03:00

По результатам первичного осмотра в госпитале, ни у кого из курсантов симптомов заболевания нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбург из Тюмени перевезли 40 курсантов, контактирующих с зараженными коронавирусом. В столицу Урала их отправили по решению командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Сейчас они проходят обследование под наблюдением военных медиков.

- Группа курсантов, контактировавших с инфицированными однокурсниками в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, самолетом военно-транспортной авиации ЦВО доставлена в Екатеринбург, - рассказали в пресс-служба Центрального военного округа.

В госпитале у курсантов измерили температуру и сделали флюорографию. По результатам проведенной первичной диагностики, ни у кого из курсантов симптомов заболевания нет. В пресс-службе ЦВО отметили, что во время перевозки были соблюдены все противоэпидемиологические меры - курсанты не контактировали ни с кем из гражданских лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU