В Екатеринбург из Тюмени перевезли 40 курсантов, контактирующих с зараженными коронавирусом
В Екатеринбург из Тюмени перевезли 40 курсантов, контактирующих с зараженными коронавирусом. В столицу Урала их отправили по решению командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Сейчас они проходят обследование под наблюдением военных медиков.
- Группа курсантов, контактировавших с инфицированными однокурсниками в Тюменском высшем военном инженерном командном училище, самолетом военно-транспортной авиации ЦВО доставлена в Екатеринбург, - рассказали в пресс-служба Центрального военного округа.
В госпитале у курсантов измерили температуру и сделали флюорографию. По результатам проведенной первичной диагностики, ни у кого из курсантов симптомов заболевания нет. В пресс-службе ЦВО отметили, что во время перевозки были соблюдены все противоэпидемиологические меры - курсанты не контактировали ни с кем из гражданских лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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