20 Апр 2020 2020-04-20T17:54:36+03:00

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В Екатеринбурге обновят градостроительный совет. Как рассказала пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян, сейчас идет переформатирование его работы. Окончательный список кандидатур еще не утвержден. Но в него уже включили бывшего главного архитектора Тимура Абдуллаева. Он назначен общественным советником Главы Екатеринбурга по градостроительной политике.

Напомним, что согласование проекта генплана города до 2035 года перенесли. В марте глава Екатеринбурга Александр Высокинский, учитывая общественные обсуждения, распорядился начать подготовку проекта генплана до 2041 года. При этом разработка предложенной ранее редакции будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU