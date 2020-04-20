В Екатеринбурге обновят градостроительный совет
В Екатеринбурге обновят градостроительный совет. Как рассказала пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян, сейчас идет переформатирование его работы. Окончательный список кандидатур еще не утвержден. Но в него уже включили бывшего главного архитектора Тимура Абдуллаева. Он назначен общественным советником Главы Екатеринбурга по градостроительной политике.
Напомним, что согласование проекта генплана города до 2035 года перенесли. В марте глава Екатеринбурга Александр Высокинский, учитывая общественные обсуждения, распорядился начать подготовку проекта генплана до 2041 года. При этом разработка предложенной ранее редакции будет продолжена.
ИСТОЧНИК KP.RU