20 Апр 2020 2020-04-20T17:28:15+03:00

О первом очаге инфекции на Среднем Урале стало известно сегодня

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Число зараженных коронавирусом в больнице № 1 Екатеринбурга увеличилось до 91. Вирусом оказались заражены 16 работников медучреждения и 75 пациентов. Об этом сообщил главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Руцинский полномочному представителю Президента РФ в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову. О первом очаге инфекции на Среднем Урале стало известно сегодня. Ранее сообщалось, что тест на COVID-19 подтвердился у 78 человек.

- Стационар в настоящее время уже закрыт на карантин, проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, - указано на официальном сайте Николая Цуканова.

Незараженных коронавирусной инфекцией сейчас выписывают из больницы. За ними будут наблюдать медики. Региональные власти будут должны контролировать сомоизоляцию выписанных уральцев. Напомним, что заболевшим медикам при этом предложили остановиться в специальных отелях и гостиницах.

Добавим, что министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков ранее заявил что основной причиной заражения такого количества людей послужило поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования в ходе осуществления своей повседневной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU