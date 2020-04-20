2020-04-20T17:07:37+03:00
Общество

Коронавирус добрался до знаменитого монастыря: здесь заболел монах

Иеродиакона поселили в отдельную комнату
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: с официального сайта монастыряФото: с официального сайта монастыря
Изменить размер текста:

Коронавирус атакует не только большие города, и монастыри, где общины живут довольно замкнуто.

На прошлой неделе 44-летний иеродиакон Саввино-Сторожевского монастыря Дмитрий Коныгин почувствовал себя плохо, у него повысилась температура, а также появился озноб. Монаху вызвали бригаду скорой помощи, после чего ему пришлось сдать тесты на коронавирус.

Прибывшие в монастырь медики в защитных костюмах осмотрели иеродиакона, заметив у него симптомы коронавируса. Пациента поместили в отдельную комнату, после чего у него взяли анализы и ограничили доступ посторонних лиц. Об этом пишет KP.RU.

Через сутки результаты теста подтвердились, после чего монаху выписали лекарства и пожелали выздоровления. Братья в монастыре ухаживают за больным монахом, приносят ему еду и книги для чтения. На днях состояние Дмитрия Коныгина улучшилось, он надеется, что новые анализы будут отрицательными, и он сможет вернуться к нормальной жизни в монастыре.

Саввино-Сторожевская обитель основана в конце 14 столетия Звенигородским чудотворцем преподобным Саввой. В настоящее время настоятелем монастыря является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Свердловской области раскрыл информацию о своих доходах за 2019 год
Екатеринбург на самоизоляции: публикуем фото наших подписчиков группы ВКонтакте
Свердловчанин, вернувшийся из Таиланда, нанес себе травмы, чтобы выйти из обсерватора
Вирус не пройдет: УБРиР провел дезинфекцию всех инкассаторских машин
В Свердловской области из-за коронавирусной инфекции до 15 мая запретили охоту
В Екатеринбург из Тюмени перевезли 40 курсантов, контактирующих с зараженными коронавирусом
В Екатеринбурге обновят градостроительный совет
В Свердловской области ограничили продажу алкоголя
Число зараженных коронавирусом в больнице № 1 Екатеринбурга увеличилось до 91
Коронавирус добрался до знаменитого монастыря: здесь заболел монах
В Свердловской области растет число пациентов, которые переносят коронавирус без симптомов
Любители выпить и влюбленный, приехавший на свидание: кто получил первые штрафы за нарушение самоизоляции в Екатеринбурге