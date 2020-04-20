Коронавирус добрался до знаменитого монастыря: здесь заболел монах

20 Апр 2020 2020-04-20T17:07:37+03:00

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Коронавирус атакует не только большие города, и монастыри, где общины живут довольно замкнуто.

На прошлой неделе 44-летний иеродиакон Саввино-Сторожевского монастыря Дмитрий Коныгин почувствовал себя плохо, у него повысилась температура, а также появился озноб. Монаху вызвали бригаду скорой помощи, после чего ему пришлось сдать тесты на коронавирус.

Прибывшие в монастырь медики в защитных костюмах осмотрели иеродиакона, заметив у него симптомы коронавируса. Пациента поместили в отдельную комнату, после чего у него взяли анализы и ограничили доступ посторонних лиц. Об этом пишет KP.RU.

Через сутки результаты теста подтвердились, после чего монаху выписали лекарства и пожелали выздоровления. Братья в монастыре ухаживают за больным монахом, приносят ему еду и книги для чтения. На днях состояние Дмитрия Коныгина улучшилось, он надеется, что новые анализы будут отрицательными, и он сможет вернуться к нормальной жизни в монастыре.

Саввино-Сторожевская обитель основана в конце 14 столетия Звенигородским чудотворцем преподобным Саввой. В настоящее время настоятелем монастыря является Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU