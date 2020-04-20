2020-04-20T16:50:28+03:00
Общество

В Свердловской области растет число пациентов, которые переносят коронавирус без симптомов

Из-за этого увеличивается риск заражения
Алина СУРИНА
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Бессимптомных носителей выявляют из числа контактных лиц с зараженными коронавирусомБессимптомных носителей выявляют из числа контактных лиц с зараженными коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области растет число пациентов, которые переносят коронавирус без симптомов. Из-за этого увеличивается риск заражения. Об этом сегодня рассказал главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. По его словам таких пациентов стало больше на десять процентов. Все они также проходят лечение.

- То есть почти половина - это бессимптомные носители. С одной стороны, это хорошо, поскольку все они выявляются - из числа контактных, которых мы стараемся максимально широко охватить, - рассказал Дмитрий Козловских. - И это говорит о качестве работы всех медицинских и профилактических служб.

Главный государственный санитарный врач заявил, что риски заражения высоки, поскольку большое число инфицированных сразу не видны. Напомним, на сегодняшний день в регионе зафиксировано 149 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 55 человек медикам удалось полностью вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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