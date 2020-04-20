2020-04-20T16:26:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбургском метро начали устанавливать тепловизоры

Оборудование для измерения температуры пассажиров появилось на трех станциях
Алина СУРИНА
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За работой тепловизоров будут следить операторы метрополитенаЗа работой тепловизоров будут следить операторы метрополитенаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургском метро начали устанавливать тепловизоры. Оборудование для измерения температуры пассажиров появилось на станциях «Площадь 1905 года», «Уральская» и «Проспект Космонавтов». Тепловизоры установили в метро накануне, а сегодня их работу проверил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Тепловизоры, направленные на входную группу, "подсвечивают" людей с температурой тела выше 37,5 градусов. Таким людям предложат пройти в специальное помещение. Им будет выдана памятка, где указаны необходимые телефоны и дальнейший порядок действий, - рассказал Александр Высокинский. - Сотрудники безопасности запишут данные гражданина и направят их в дежурную поликлинику. При этом в метро человека не допустят. Рассчитываю, что такая мера будет эффективной.

В департаменте информационной политики рассказали, что за соблюдением показателей приборов будут следить операторы екатеринбургской подземки. Для профилактики коронавирусной инфекции в метрополитене также регулярно проводят мойку и дезинфекцию подвижного состава и станций. Особое внимание уделяется обработке поверхностей, к которым пассажиры прикасаются руками - сидений, перил, поручней, ручек дверей.

До конца текущей недели тепловизоры установят на оставшихся станциях екатеринбургского метрополитена. Напомним, что оборудование измеряющее температуру недавно также появились в аэропорту и железнодорожном вокзалах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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