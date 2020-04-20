СвЖД фиксирует рост перевозок ряда социально значимых грузов в апреле

20 Апр 2020 2020-04-20T15:54:05+03:00

С различными продовольственными товарами в апреле по СвЖД отправлено 64 контейнера

Активность увеличили как давние партнеры, так и новые клиенты дороги

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СвЖД с начала апреля фиксирует рост перевозок социально значимых грузов. Активность увеличили как давние партнеры, так и новые клиенты дороги. За 16 суток апреля со станций СвЖД отправлено 46 контейнеров (1,12 тыс. тонн) с такими грузами, как медикаменты, санитарно-гигиенические изделия, мыло и стиральные порошки, моющие средства. Для сравнения, за весь предыдущий месяц с такими грузами было отправлено 47 контейнеров (1,27 тыс. тонн). Грузы следуют назначением в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

С различными продовольственными товарами в апреле по СвЖД отправлено 64 контейнера (1,6 тыс. тонн). С предприятий тюменского региона с ростом к предыдущему месяцу идет отгрузка пшеницы (рост в четыре раза до 6,1 тыс. тонн) и овса. За 18 суток апреля в регионе погружено 8,6 тыс. тонн зерна. Среди продуктов питания, отправленных тюменскими грузовладельцами - квас, молочные консервы, рапсовое масло.

В то же время в Тюмень, Ишим и Ялуторовск осуществлен завоз масла, сахара, макарон, крахмала, маргарина. Кроме того, продолжаются поставки непродовольственных социально значимых грузов – бензина, дизельного топлива и удобрений (в адреса сельскохозяйственных предприятий).

С Дальнего Востока в адрес станций Екатеринбургского железнодорожного узла за 16 дней апреля отправлено 3 тыс. тонн свежемороженой рыбы разных сортов.

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Отметим, ОАО «РЖД» уделяет особое внимание перевозкам социально значимых грузов, наряду с тарифными решениями разрабатывая и внедряя технологические сервисы для грузоотправителей. На фоне ситуации с коронавирусом холдинг запустил бесплатный сервис оперативного уведомления грузоотправителей о доставке жизненно важных грузов «Ваш груз прибыл!».

С 4 апреля ОАО «РЖД» ввело скидки на внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов, в том числе зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков, изделий текстильной и бумажной промышленности в универсальных крытых вагонах сборными повагонными отправками.