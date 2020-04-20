Вице-премьер Голикова назвала средний возраст пациентов с коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T15:23:10+03:00

Татьяна Голикова рассказала президенту о ситуации с коронавирусом в стране Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пенсионеры попадают в больницы реже, чем в других странах

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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова назвала средний возраст пациентов с коронавирусом. Для женщин он составляет 47,9 лет, а для мужчин – 44,7 лет. Об этом Голикова сообщила на совещании под руководством президента Владимира Путина 20 апреля.

По слова вице-премьера, ситуация с распространением COVID-19 в России сильно отличается от других стран. Так, в Китае вирус атаковал в основной массе пожилых жителей Поднебесной, а молодежи практически не коснулся. В России же «под прицел» коронавируса попали граждане среднего возраста», пишет KP.RU.

Пациентов с опасным вирусом, которым больше 65 лет, в России всего 15,5% от общего количества заболевших. По словам Татьяны Голиковой, это связано с тем, что пенсионеры были вовремя самоизолированы.

Также среди общего количества заболевших относительно немного детей и подростков в возрасте до 17 лет – всего 7,6%. Средний показатель по России по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей 32,1 человека.

Больше всего заболевших – в Москве, а регионы отстают от столицы на 2-3 недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU