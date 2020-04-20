Заменили на аналогичный, но поновее: под Екатеринбургом ко Дню Победы восстановили монумент Воинской Славы

20 Апр 2020 2020-04-20T15:03:13+03:00

Прошлый нельзя было ремонтировать, потому что бетонные конструкции были сильно изношены

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Под Екатеринбургом, в Березовском, ко Дню Победы отреставрировали монумент Воинской Славы, который находится в Парке Победы. Этот памятник является одним из самых почитаемых среди горожан достопримечательностей. Он посвящен тем, кто ковал победу на фронте и самоотверженно трудился в тылу врага.

Монумент был построен 45 лет назад – к 30-летию Победы, поэтому реставрация ему была просто необходима. Однако после обследования памятника, специалисты выяснили, что бетонные конструкции сильно изношены, поэтому не подлежат ремонту.

- Отдавая дань уважения создателям монумента, мы приняли решение не делать никаких других объектов, а снять слепки и сделать точно такой же монумент, но уже с использованием современных технологий, - отметил глава Березовского Евгений Писцов. – Все деньги были выделены из городского бюджета.

Кроме того, в этом году местные власти планируют полностью восстановить весь Парк Победы, который также заметно потрепался временем, и увековечить имена всех не вернувшихся с войны березовчан. За последние 40 лет этот список увеличился почти вдвое – поэтому на новых гранитных пилонах высекут фамилии шести тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU