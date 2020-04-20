2020-04-20T14:36:47+03:00
Общество

ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%

ВТБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

ВТБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Сделка прошла в Барнауле, клиент приобрел квартиру стоимостью 1,5 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составит 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей – для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«В нынешней ситуации российским банкам особенно важно молниеносно реагировать на инициативы властей. Тем более, что новая программа позволит им восстановить отложенный из-за самоизоляции спрос на покупку недвижимости и оформление ипотеки. Мы начали принимать первые обращения от клиентов еще в пятницу, и уже на выходных занимались оформлением кредитов. Первую выдачу провели сегодня, на выходе у нас сейчас уже несколько десятков сделок по всей стране», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. Банк первым из лидеров рынка начал консультации и прием заявок на ипотеку в рамках госсубсидирования 17 апреля. ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель кредитной организации в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Любители выпить и влюбленный, приехавший на свидание: кто получил первые штрафы за нарушение самоизоляции в Екатеринбурге
В Екатеринбургском метро начали устанавливать тепловизоры
Глава свердловского минздрава прокомментировал заражение 78 человек в больнице № 1 Екатеринбурга
СвЖД фиксирует рост перевозок ряда социально значимых грузов в апреле
Вице-премьер Голикова назвала средний возраст пациентов с коронавирусом
Заменили на аналогичный, но поновее: под Екатеринбургом ко Дню Победы восстановили монумент Воинской Славы
Над уральским городом пролетел воздушный шар с гигантской иконой Христа
ВТБ первым из банков выдал ипотеку под 6,5%
В Екатеринбурге «неотложка» будет выезжать к малышам до позднего вечера
Металлопрокат ЕВРАЗа используется на строительстве медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией
В Екатеринбурге родителям, воспитывающим двух детей-инвалидов, выдали новую квартиру только после вмешательства прокуратуры
С арт-оазисом в центре: в Екатеринбурге за 10 миллионов отреставрируют сквер у Дома Художника
ВТБ начал выдачу кедитов на зарплату компаниям среднего бизнеса
На больного коронавирусом екатеринбуржца, ранившего ножом полицейского, завели дело
За сутки медики обследовали на коронавирус 2 646 свердловчан
Где молодым учителям платят больше всего: список регионов России
Tele2 выяснила, какими смартфонами пользуются уральские абоненты
Свердловские полицейские ловили нарушителей ПДД с помощью беспилотника
«Как не сойти с ума»: что ищут в Интернете екатеринбуржцы, сидя на самоизоляции
Тагильских козлов, переходящих дорогу, сравнили с Beatles
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%