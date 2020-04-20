20 Апр 2020 2020-04-20T14:23:13+03:00

В Екатеринбурге «неотложка» будет выезжать к малышам до позднего вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Специалисты учреждений здравоохранения Екатеринбурга подвели статистику обращений в службу неотложной помощи детских больниц за март текущего года. И выяснили, что только в ДГКБ №11 медики выезжали на 6 434 вызова, что на 30% больше, чем в феврале. Большинство вызовов связаны с респираторными инфекциями.

- По этой причине, а также в связи с неблагополучной ситуацией по распространению коронавируса, время приема вызовов увеличилось до 21:00. А бригады будут выезжать к малышам до 22:00, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, чтобы качественно оказывать медпомощь маленьким пациентам, была сформирована дополнительная бригада медиков. Медики напомнили, что поводов для вызова врача на дом может стать любое ухудшение состояния ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU