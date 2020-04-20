Металлопрокат ЕВРАЗа используется на строительстве медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией

20 Апр 2020 2020-04-20T13:36:06+03:00

Предприятия произвели для строительства фасонный и сортовой прокат: двутавр, лист, арматуру, угол, швеллер.

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Более 800 тонн металлопроката ЕВРАЗа отправлено на строительство медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории России. Отгрузку производила трейдинговая компания ЕВРАЗ Металл Инпром (ЕМИ).

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК произвели для строительства фасонный и сортовой прокат: двутавр, лист, арматуру, угол, швеллер. Металлопрокат поставлен на строительство медцентров в Москве, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Красноярске. Сегодня на всех стройплощадках завершена заливка фундаментов, строители приступили к монтажу зданий.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных регионах России Минобороны РФ строит 16 специализированных медцентров общей ёмкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Медцентры должны быть готовы к середине мая.

Балка ЕВРАЗ НТМК Фото: ЕВРАЗ

ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов цельнокатаных строительных балок высокой прочности, швеллеры с параллельными гранями и с уклоном внутренних граней полок от №16 до № 30, №40. Металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла.

ЕВРАЗ Металл Инпром обеспечивает своевременную поставку металлопроката, прорабатывает логистику, индивидуальные условия и дает обратную связь по покупке металлопроката практически 24 часа в сутки.