В Екатеринбурге родителям, воспитывающим двух детей-инвалидов, выдали новую квартиру только после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга решила провести проверку соблюдения прав граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Она выяснила, что семье из четырех человек, в которой есть два ребенка-инвалида, в декабре 2018 года предложили новую квартиру площадью 37,2 «квадрата» по договору соцнайма.
- Однако данная площадь жилья была рассчитана только на одного ребенка-инвалида, имеющего право на внеочередное предоставление жилья. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием предоставить семье, в которой два инвалида, новое помещение, которое бы обеспечивало их жилищные потребности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд требования удовлетворил и обязал муниципалитет выдать семье новую квартиру, площадью не менее 75 квадратных метров. Это было исполнено: семья получила трехкомнатное жилье со всеми удобствами.
ИСТОЧНИК KP.RU