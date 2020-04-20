2020-04-20T13:34:19+03:00
Общество

В Екатеринбурге родителям, воспитывающим двух детей-инвалидов, выдали новую квартиру только после вмешательства прокуратуры

В декабре 2018 года им предоставили жилье, площадь которого рассчитана только на одного ребенка
Мария Трапезникова
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В декабре 2018 года семье предоставили жилье, площадь которого рассчитана только на одного ребенкаВ декабре 2018 года семье предоставили жилье, площадь которого рассчитана только на одного ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга решила провести проверку соблюдения прав граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Она выяснила, что семье из четырех человек, в которой есть два ребенка-инвалида, в декабре 2018 года предложили новую квартиру площадью 37,2 «квадрата» по договору соцнайма.

- Однако данная площадь жилья была рассчитана только на одного ребенка-инвалида, имеющего право на внеочередное предоставление жилья. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием предоставить семье, в которой два инвалида, новое помещение, которое бы обеспечивало их жилищные потребности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд требования удовлетворил и обязал муниципалитет выдать семье новую квартиру, площадью не менее 75 квадратных метров. Это было исполнено: семья получила трехкомнатное жилье со всеми удобствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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