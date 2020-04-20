С арт-оазисом в центре: в Екатеринбурге за 10 миллионов отреставрируют сквер у Дома Художника

20 Апр 2020 2020-04-20T12:47:20+03:00

Смотрим проект того, каким он станет после обновления

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В Екатеринбурге планируют капитально отреставрировать старинный сквер у Дома Художников, который расположен на Куйбышева. В свое время обновить его предложил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

- Основная функция сквера вполне понятна – быть «лицом» Дома Художника. Обновленный сквер может стать местом для проведения мероприятий Дома на открытом воздухе, так как главная точка притяжения – это все-таки сам Дом Художника, где проходят выставки и другие мероприятия, - рассказала Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс».

Фото: Атомстройкомплекс

Архитекторы и урбанисты составили эскизный проект, выставив его на общественные обсуждения. По их итогу от первоначального варианта пришлось отказаться. Поэтому сквер решили сделать более классическим – так появилась симметричная планировка, соответствующая стилистике здания 1956 года постройки.

- Также одной из задач проекта реконструкции стало сохранение его камерности. Предлагается сделать это место зеленым арт-оазисом в центре города. Поэтому дендроплану в проекте было уделено особое внимание: жители и архитекторы пересчитали и оценили состояние каждого дерева, - добавили в пресс-службе «Атомстройкомплекса». – В проекте предложено высадить декоративные яблони-красивоцветущие и другие неприхотливые для Уральского климата деревья.

Ориентировочная стоимость проекта – 10 миллионов рублей. Вопрос рассмотрения проекта реконструкции сквера внесен в повестку ближайшего заседания горсовета по развитию общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU