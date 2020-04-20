2020-04-20T12:52:48+03:00
Происшествия

На больного коронавирусом екатеринбуржца, ранившего ножом полицейского, завели дело

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Теперь пьяному дебоширу грозит до пяти лет тюрьмыТеперь пьяному дебоширу грозит до пяти лет тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем мы рассказывали про жителя Екатеринбурга, который с ножом набросился на полицейского. У него подтвердился коронавирус, поэтому к нему домой оперативно приехали медики, специалисты Роспотребнадзора и полицейские, чтобы отвезти на лечение в больницу.

Но мужчина ехать никогда не собирался, был пьян и решил отмахнуться от полиции ножом. В итоге, участковый получил резаное ранение предплечья. На место происшествия вызвали подкрепление и дебошира силком затащили в карету скорой помощи. Следственный комитет завел на него уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, проводится судебная медицинская экспертиза пострадавшего полицейского, выполняются иные следственные действия, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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