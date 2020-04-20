2020-04-20T12:03:28+03:00
Общество

За сутки медики обследовали на коронавирус 2 646 свердловчан

С начала февраля они проверили 48 969 человек
Мария Трапезникова
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В Свердловской области специалисты провели 2 854 исследования проб на коронавирусВ Свердловской области специалисты провели 2 854 исследования проб на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 20 апреля, за минувшие сутки специалисты в Свердловской области провели 2 854 исследования проб на коронавирус. Анализы брали только у тех, у кого для этого были показания: либо симптомы пневмонии или ОРВИ, либо недавняя поездка за границу, либо контакт с уже зараженными людьми.

- За сутки медики обследовали на коронавирус 2 646 человек. Всего же с начала февраля специалисты провели 56 390 исследований и обследовали 48 969 человек, - добавили в оперштабе.

На сегодняшний день в Свердловской области официально подтвержден диагноз у 149 жителей. Последние прибывшие в ГКБ №40 пациенты – жители Екатеринбурга и Первоуральска. При этом 55 человек медикам удалось полностью вылечить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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