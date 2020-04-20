Где молодым учителям платят больше всего: список регионов России

20 Апр 2020 2020-04-20T11:58:22+03:00

В прошлом году средняя зарплата молодого специалиста составила больше 27 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Росстат опубликовал список регионов, где молодые учителя получают самые большие зарплаты. Средний уровень заработка в 2019 году специалистов в возрасте от 22 до 24 лет был на уровне 27 300 рублей, а годом ранее – всего 22 200 рублей. Об этом пишет KP.RU.

В Сахалинской области средний заработок молодого учителя составляет 70 100 рублей, в Ненецком автономном округе – 54 500 рублей, в Чукотском автономном округе – 46 300 рублей, в Магаданской области – 46 200 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе – 43 700 рублей.

А вот рейтинг регионов России с самым низким заработком. В Калмыкии этот показатель находится на уровне 11 300 рублей, в Смоленской области – 13 500 рублей, в Адыгее – 13 800 рублей, в Карачаево-Черкесии – 16 тысяч рублей, в Республике Марий Эл – 16 700 рублей.

В Москве в 2019 году молодые специалисты в школах получали в среднем 35 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU