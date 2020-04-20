Tele2 выяснила, какими смартфонами пользуются уральские абоненты

20 Апр 2020 2020-04-20T11:36:13+03:00

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Мобильные оператор Tele2 проанализировал, какие устройства предпочитают уральские абоненты. По данным марта 2020 года наиболее востребованными оказались гаджеты Samsung, а Apple iPhone поделил третье место рейтинга с Lenovo.

Среди всех устройств абонентов Tele2 на Урале 75% – смартфоны. Из них 85% устройств работают на базе 4G. Самым популярным брендом у жителей Урала, пользующихся услугами Tele2, стал Samsung – смартфоны этой марки предпочитают 21% абонентов макрорегиона. На второй месте Xiaomi – 10%, а Apple и Lenovo делят третье место – 8%.

Большинство абонентов используют устройства, поддерживающие операционную систему Android – их 89%, остальные 11% – пользователи iOS. Среди самых распространенных моделей смартфонов у пользователей на Урале бренды Huawei, Samsung и Apple.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Huawei Honor 7S;

2. Huawei Honor 10 Lite;

3. Samsung Galaxy A50;

4. Huawei Honor 8A;

5. Samsung Galaxy A10;

6. Samsung Galaxy j1;

7. Apple IPhone 7;

8. Xiaomi Redmi Note 7;

9. Apple IPhone 6;

10. Apple IPhone 6S.

В целом по России наблюдается тренд замены простых телефонов с минимумом функций на смартфоны на базе LTE.