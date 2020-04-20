Свердловские полицейские ловили нарушителей ПДД с помощью беспилотника

20 Апр 2020 2020-04-20T11:31:01+03:00

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В минувшие выходные инспекторы ГИБДД по Свердловской области провели очередные рейды на региональных трассах, во время которых ловили водителей, которые любят выезжать на встречку. С 14 по 17 апреля полицейские поймали 1 077 нарушителей.

- Соблюдение ПДД на трассе «Пермь – Екатеринбург» контролировалось не только сотрудниками ГИБДД, но и Росгвардии, которые следили за ситуацией с помощью беспилотника, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – В режиме реального времени велось наблюдение за движением по трассе и изображение, полученное с помощью камеры, передавалось на наземный пункт управления. После этого нарушителя ловили инспекторы ДПС. За два часа беспилотник поймал четыре выезда на встречку.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Кроме того, на всех трассах сотрудники ГИБДД дежурили на машинах без специальной окраски. Нарушения ПДД фиксировались на видео, после чего водителя привлекали к ответственности.

Госавтоинспекция Свердловской области еще раз напоминает о наказаниях за выезд на встречку: либо штраф в пять тысячи, либо лишение прав до шести месяцев. Если поймали повторно – то лишение прав на год.

ИСТОЧНИК KP.RU