«Как не сойти с ума»: что ищут в Интернете екатеринбуржцы, сидя на самоизоляции

20 Апр 2020 2020-04-20T11:10:11+03:00

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Пока все жители Екатеринбурга вынуждены сидеть на самоизоляции и не покидать квартир, самой востребованной вещью в доме становится ПК с выходом в Интернет. Ведь там – полезные сайты, последние новости, онлайн-кинотеатры, игры и так далее. Поэтому аналитики «Яндекса» решили проанализировать поисковые запросы пользователей и выяснить, что же больше всего ищут екатеринбуржцы, сидя круглыми сутками дома.

По их данным, в последний месяц люди стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты от вируса: мытьем рук, масками, антисептиками. Подскочил, а затем упал интерес к покупке народных средств: имбиря и куркумы.

- Люди стали гораздо чаще спрашивать, как сделать что-либо, «не выходя из дома». Количество запросов с этим словосочетанием за вторую половину марта выросло в несколько раз, - рассказали в пресс-службе «Яндекса». – Люди стали искать, чем себя занять. Запросов «что почитать», «чем занять ребенка» или «научиться жонглировать» стало намного больше.

Многие горожане вынуждены работать из дома, поэтому ищут, где «купить ноутбук» и «как организовать рабочее место». Однако подавляющее большинство осталось без работы – сильно выросло количество запросов о пособии по безработице и о способах заработать.

Кроме того, интересно, что за последний месяц горожане больше обычного интересуются новостями – и это неудивительно при нынешних обстоятельствах. Удивительно то, как они формируют запросы: как «справится с беспокойством», «как не сойти с ума» и «когда все это закончится».

ИСТОЧНИК KP.RU