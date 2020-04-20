2020-04-20T11:11:50+03:00
Общество

Тагильских козлов, переходящих дорогу, сравнили с Beatles

Пока люди сидят на самоизоляции, по городу гуляют животные
Лев ИСТОМИН
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Животные спокойно переходят проезжую часть прямо в центре Нижнего Тагила. Фото: студия Abbey Road/ Zheka Baibara/ коллаж: Алексей БулатовЖивотные спокойно переходят проезжую часть прямо в центре Нижнего Тагила. Фото: студия Abbey Road/ Zheka Baibara/ коллаж: Алексей Булатов
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Интересную фотографию, снятую в самом центре Нижнего Тагила, выложил уралец Евгений. На снимке несколько козлов цивилизованно переходят проезжую часть, строго по пешеходному переходу, в месте с плотным автомобильным трафиком.

«Люди прячутся, улицы замирают. А животные возвращаются в опустевшие города. Где-то дельфины, где-то черепахи на пляжах. А у нас в Нижнем Тагиле в самом центре козлы!» - пишет пользователь Zheka Baibara.

Снимок сделан на улице Ленина буквально в сотне метров от здания администрации. Пользователи Facebook в комментариях сразу же сравнили животных с участниками ливерпульской четверки, которые в похожем ракурсе снялись для обложки альбома «Abbey Road».

Реверсивный вариант. Фото: студия Abbey Road/ Zheka Baibara/ коллаж: Алексей Булатов

Реверсивный вариант. Фото: студия Abbey Road/ Zheka Baibara/ коллаж: Алексей Булатов

«Это точно не Битлы? Ах да, они же в другую сторону шли», - заметил в комментариях Илья Николов.

Между тем, пешеходов на улицах Нижнего Тагила действительно стало намного меньше. Сказался режим самоизоляции и пандемия коронавируса. Крупные торговые центры, а также большая часть магазинов в центре города закрыта.

А это оригинал снимка. Фото: Zheka Baibara

А это оригинал снимка. Фото: Zheka Baibara

ИСТОЧНИК KP.RU

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