2020-04-20T10:50:45+03:00
Общество

Уральские почтовики из-за паводков доставляют посылки на паромах и лодках

Первая переправа уже открылась в Слободо-Туринском районе
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба региональной "Почты России"Фото: пресс-служба региональной "Почты России"
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На востоке Свердловской области начались весенние паводки, из-за этого до некоторых районов добраться можно только с помощью лодок и паромов. Так и работают сейчас почтовики, доставляя местным жителям посылки, письма, а также товары первой необходимости в Гаринский и Таборинский районы.

- В первой половине апреля были выполнены все маршруты и досрочно доставлены пенсии, запасы продуктов питания и товары первой необходимости в сельские территории, которые могут быть отрезаны паводком, - рассказал заместитель по логистике МР Урал «Почты России» Волегов Сергей. – Кроме того, почтовики поддерживают постоянную телефонную связь с жителями.

Первую паромную переправу уже открыли в Слободо-Туринском районе. В настоящее время почтовые машины доставляют жителям сел Куминовское и Решетникова посылки и письма на пароме через реку Тура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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