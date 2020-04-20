20 Апр 2020 2020-04-20T10:43:14+03:00

В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области медикам за минувшие сутки удалось вылечить еще троих пациентов. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Поэтому теперь в регионе – 55 выздоровевших.

Однако сегодня стало известно о еще восьми, у которых подтвердился диагноз. Ими стали жители Екатеринбурга и Первоуральска. Общее число зараженных в области – 149 человек.

- Состояние 9 человек врачи оценивают как тяжелое, 28 пациентов находятся в состоянии средней тяжести. Остальные – в удовлетворительном состоянии, - добавили в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU