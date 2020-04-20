2020-04-20T10:19:01+03:00
Происшествия

На Урале следователи ищут без вести пропавшего мужчину со скандинавскими тату на руках

Последний раз его видели на трассе в апреле 2017 года
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

На Урале следователи разыскивают 37-летнего Александра Александровича Стефановича, который без вести пропал еще три года назад. Как сообщают в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчина еще в феврале 2017 года уехал из Кургана, где жил на тот момент, и до настоящего времени так и не объявился.

- Последнее достоверно установленное его местонахождение – 181 километр трассы «ПермьЕкатеринбург», на территории Ачитского ГО, где 16 апреля 2017 года он шел пешком по трассе, направляясь в Пермь, - добавили следователи.

Особые приметы: на руках, груди и спине есть татуировки в скандинавском стиле.

Приметы: рост около 175 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, брови дугообразные щетинистые, голубые глаза, вогнутый нос, скошенный подбородок, прямые светло-русые, короткие волосы. Размер обуви – 38-41.

Если вы вдруг видели Александра где-то или вам что-либо известно о его возможном местонахождении или об обстоятельствах исчезновения, позвоните следователям Красноуфимска: 8 (34394) 7-63-22, 8 (34394) 5-06-02 либо по линии «02». А также следователям поселка Арти: 8 (34391) 7-16-32, 8 (34391) 7-16-97.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Уральские почтовики из-за паводков доставляют посылки на паромах и лодках
В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека
На Урале следователи ищут без вести пропавшего мужчину со скандинавскими тату на руках
Уральские военные проведут для ветеранов, сидящих на самоизоляции, онлайн-парады
Хозяйка убита горем: появилось видео из конюшни на Уралмаше, где погибли 12 лошадей
На Урале наркосбытчика отправили на 12 лет в тюрьму
В Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысяч
Нейрохирурги из Екатеринбурга спасли ребенка с открытой черепно-мозговой травмой
Полицейские составили 104 материала на екатеринбуржцев, нарушивших самоизоляцию
На Урале третий год подряд фиксируют убыль населения
На Урале приставы уничтожили 90 литров подпольного алкоголя
В центре Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы перестанут ходить трамваи
Не удалось спасти никого: в Екатеринбурге в сильном пожаре погибли лошади и собаки
Бег и отжимания по скайпу: в детсаду Екатеринбурга начали сдавать нормы ГТО онлайн
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» вводится реверсивное движение
«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге вошел в десятку лучших музеев для онлайн-экскурсий
Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым
Пародист из Екатеринбурга спел песню Little Big голосами Шакиры, Эминема и Лещенко
Свердловский Роспотребнадзор: в кадетских корпусах и домах-интернатах необходимо усилить дезинфекцию
На Урале полицейские нашли ларек, в котором продавали немаркированные сигареты