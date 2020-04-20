На Урале следователи ищут без вести пропавшего мужчину со скандинавскими тату на руках

20 Апр 2020 2020-04-20T10:19:01+03:00

Последний раз его видели на трассе в апреле 2017 года

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На Урале следователи разыскивают 37-летнего Александра Александровича Стефановича, который без вести пропал еще три года назад. Как сообщают в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчина еще в феврале 2017 года уехал из Кургана, где жил на тот момент, и до настоящего времени так и не объявился.

- Последнее достоверно установленное его местонахождение – 181 километр трассы «Пермь – Екатеринбург», на территории Ачитского ГО, где 16 апреля 2017 года он шел пешком по трассе, направляясь в Пермь, - добавили следователи.

Особые приметы: на руках, груди и спине есть татуировки в скандинавском стиле.

Приметы: рост около 175 сантиметров, среднее телосложение, овальное лицо, брови дугообразные щетинистые, голубые глаза, вогнутый нос, скошенный подбородок, прямые светло-русые, короткие волосы. Размер обуви – 38-41.

Если вы вдруг видели Александра где-то или вам что-либо известно о его возможном местонахождении или об обстоятельствах исчезновения, позвоните следователям Красноуфимска: 8 (34394) 7-63-22, 8 (34394) 5-06-02 либо по линии «02». А также следователям поселка Арти: 8 (34391) 7-16-32, 8 (34391) 7-16-97.

ИСТОЧНИК KP.RU