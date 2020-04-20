Уральские военные проведут для ветеранов, сидящих на самоизоляции, онлайн-парады
Уральские военные из ЦВО ко Дню Победы проведут для ветеранов Великой Отечественной войны, которые сейчас вынуждены сидеть на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, онлайн-парады. Впервые такой формат испытали в минувшую пятницу в Екатеринбурге. После этого опыт было решено распространить.
- Важно уделить внимание всем ветеранам в канун великого для страны праздника – юбилея Победы. Поэтому мы решили не отменять акцию «Парад для каждого ветерана» во всех крупных гарнизонах ЦВО, а перенести их в формат онлайн, - рассказал командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин. – Таким образом, получится поздравить ветеранов и соблюдать все противоэпидемиологические меры.
Ветераны будут смотреть трансляцию парада из своих окон. Фото: пресс-служба ЦВО
Коротко о том, как это будет выглядеть: под окнами домов, где живут ветераны, установят гигантские передвижные экраны, на которых в прямом эфире будут транслировать торжественный мини-парад подразделений и персональный плац-концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU
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