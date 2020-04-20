Хозяйка убита горем: появилось видео из конюшни на Уралмаше, где погибли 12 лошадей
В Екатеринбурге десятки владельцев животных окружили дом на Уралмаше, где работал конный клуб «Алла». Сегодня утром там произошел пожар, в котором погибли 12 лошадей, пять собак и две козы.
Пожар в конюшне на Уралмаше.В огне погибли лошади и собакиАлексей БУЛАТОВ
Как рассказали «Комсомолке» владельцы животных, утилизацией трупов займется «Спецавтобаза». Для этого хозяева должна подписать специальное соглашение.
Хозяйка передержки Ольга Владимировна также находится на месте ЧП, но пока воздерживается от комментариев.
- У меня истерика, я не могу сейчас говорить, - сказала хозяйка.
ИСТОЧНИК KP.RU