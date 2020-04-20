2020-04-20T09:44:08+03:00
Происшествия

На Урале наркосбытчика отправили на 12 лет в тюрьму

Ранее его уже судили за аналогичное преступление
Мария Трапезникова
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На Урале наркосбытчика отправили на 12 лет в тюрьмуНа Урале наркосбытчика отправили на 12 лет в тюрьмуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижних Серьгах, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в торговле наркотиками. Желание устроить маленький «бизнес» у него появилось в декабре 2018 года. Тогда он по телефону созвонился с другой местной жительницей и договорился о сбыте ей запрещенных веществ, после чего передал шприц с прозрачной жидкостью.

- Указанное наркотическое вещество, входящее в него, было обнаружено и изъято полицейскими в ходе личного досмотра женщины, которая его и купила, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Позже оказалось, что в апреле прошлого года суд назначил ему 9 лет и 6 месяцев колонии особого режима. В этот раз Нижнесергинский районный суд, путем частичного сложения наказаний, отправил наркосбытчика в колонию особого режима на 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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