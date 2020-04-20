2020-04-20T09:10:03+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысяч

Ее помогла разоблачить запись с камеры видеонаблюдения
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысячВ Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которая работала продавцом в одном из магазинов на Московском тракте. Ее обвиняют в краже крупной суммы денег из сумки ее клиента – инцидент произошел летом прошлого года.

- Женщина находилась в торговом зале, в это время одна из покупательниц после совершения покупок оставила свою сумку на прилавке магазина. Другой покупатель, заметив оставленную сумку, передал ее продавцу, - рассказали в региональной прокуратуре по Свердловской области.

После этого женщина-продавец решила проверить содержимое и в одном из отделов нашла 100 тысяч рублей. Деньги были спрятаны в косметичке. Она взяла косметичку и убрала их к себе, вернув покупательнице сумку без денег. Позже оказалось, что средства были отложены на ремонт дачи.

Найти воришку удалось с помощью камер видеонаблюдения. В ходе судебного следствия она свой вины не признала, и суд отправил еще на 4 года и 3 месяца в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Уральские почтовики из-за паводков доставляют посылки на паромах и лодках
В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека
На Урале следователи ищут без вести пропавшего мужчину со скандинавскими тату на руках
Уральские военные проведут для ветеранов, сидящих на самоизоляции, онлайн-парады
Хозяйка убита горем: появилось видео из конюшни на Уралмаше, где погибли 12 лошадей
На Урале наркосбытчика отправили на 12 лет в тюрьму
В Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысяч
Нейрохирурги из Екатеринбурга спасли ребенка с открытой черепно-мозговой травмой
Полицейские составили 104 материала на екатеринбуржцев, нарушивших самоизоляцию
На Урале третий год подряд фиксируют убыль населения
На Урале приставы уничтожили 90 литров подпольного алкоголя
В центре Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы перестанут ходить трамваи
Не удалось спасти никого: в Екатеринбурге в сильном пожаре погибли лошади и собаки
Бег и отжимания по скайпу: в детсаду Екатеринбурга начали сдавать нормы ГТО онлайн
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» вводится реверсивное движение
«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге вошел в десятку лучших музеев для онлайн-экскурсий
Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым
Пародист из Екатеринбурга спел песню Little Big голосами Шакиры, Эминема и Лещенко
Свердловский Роспотребнадзор: в кадетских корпусах и домах-интернатах необходимо усилить дезинфекцию
На Урале полицейские нашли ларек, в котором продавали немаркированные сигареты