В Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысяч

20 Апр 2020 2020-04-20T09:10:03+03:00

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В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которая работала продавцом в одном из магазинов на Московском тракте. Ее обвиняют в краже крупной суммы денег из сумки ее клиента – инцидент произошел летом прошлого года.

- Женщина находилась в торговом зале, в это время одна из покупательниц после совершения покупок оставила свою сумку на прилавке магазина. Другой покупатель, заметив оставленную сумку, передал ее продавцу, - рассказали в региональной прокуратуре по Свердловской области.

После этого женщина-продавец решила проверить содержимое и в одном из отделов нашла 100 тысяч рублей. Деньги были спрятаны в косметичке. Она взяла косметичку и убрала их к себе, вернув покупательнице сумку без денег. Позже оказалось, что средства были отложены на ремонт дачи.

Найти воришку удалось с помощью камер видеонаблюдения. В ходе судебного следствия она свой вины не признала, и суд отправил еще на 4 года и 3 месяца в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU