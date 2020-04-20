В Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысяч
В Екатеринбурге под суд отправили местную жительницу, которая работала продавцом в одном из магазинов на Московском тракте. Ее обвиняют в краже крупной суммы денег из сумки ее клиента – инцидент произошел летом прошлого года.
- Женщина находилась в торговом зале, в это время одна из покупательниц после совершения покупок оставила свою сумку на прилавке магазина. Другой покупатель, заметив оставленную сумку, передал ее продавцу, - рассказали в региональной прокуратуре по Свердловской области.
После этого женщина-продавец решила проверить содержимое и в одном из отделов нашла 100 тысяч рублей. Деньги были спрятаны в косметичке. Она взяла косметичку и убрала их к себе, вернув покупательнице сумку без денег. Позже оказалось, что средства были отложены на ремонт дачи.
Найти воришку удалось с помощью камер видеонаблюдения. В ходе судебного следствия она свой вины не признала, и суд отправил еще на 4 года и 3 месяца в колонию общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU