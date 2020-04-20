2020-04-20T08:56:45+03:00
Общество

Нейрохирурги из Екатеринбурга спасли ребенка с открытой черепно-мозговой травмой

Мальчик попал в операционную после серьезного ДТП
Мария Трапезникова
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Мальчик попал в операционную после серьезного ДТПМальчик попал в операционную после серьезного ДТП
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Нейрохирурги из Областной детской клинической больницы (ОДКБ) спасли ребенка с открытой черепно-мозговой травмой. В руки к врачам малыш попал после ДТП, с оскольчатым переломом глазной орбиты четырехлетнего пациента доставили прямо в операционную.

- Мы провели кропотливую работу по восстановлению глазной орбиты, собрав ее из мельчайших осколков. В процессе операции, для спасения головного мозга от сдавливания, пришлось удались костный фрагмент и сохранить его путем консервации для возможности установить его на прежнее место в более позднем периоде, когда состояние пациенты стабилизируется, - рассказал заведующий хирургическим отделением №3 Алексей Сухарев.

После операции мальчик еще месяц находился в стационаре, у него не было никаких осложнений. Спустя три месяца ему сделали вторую операцию, чтобы закрыть дефект черепа. И только после этого его отпустили домой.

На сегодняшний день у него нет никаких значимых неврологических нарушений, и о сложной операции напоминают лишь небольшие рубцы на голове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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