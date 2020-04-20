2020-04-20T09:43:59+03:00
Общество

На Урале третий год подряд фиксируют убыль населения

Естественный прирост снизился на 23,5 тысяч человек
Мария Трапезникова
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Естественный прирост за три года снизился на 23,5 тысяч человекЕстественный прирост за три года снизился на 23,5 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Аналитики агентства «РИА Рейтинг» по данным Росстата решили составить список численности населения российских регионов за последние три года – с 2017 по 2020 годы. Он показал, что в Свердловской области уже третий год подряд идет убыль населения – на 0,4%.

Согласно данным экспертов, наш регион оказался на 31 месте из 85. На 1 января этого года в области зафиксирована численность населения в 4,3 миллиона человек. Естественный прирост за три года снизился на 23,5 тысяч человек, а вот прирост мигрантов в Свердловской области вырос на 4,7 тысяч человек.

Всего же по России, самый большой прирост населения произошел в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, минимальный – в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе. В трех субъектах РФ численность населения не изменилась, а в 58 – пошла на убыль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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