2020-04-20T08:09:45+03:00
Общество

На Урале приставы уничтожили 90 литров подпольного алкоголя

«Бизнесмену», который перепродавал его у себя дома, выписали штраф в 30 тысяч
Мария Трапезникова
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«Бизнесмену», который перепродавал его у себя дома, выпили штраф в 30 тысяч«Бизнесмену», который перепродавал его у себя дома, выпили штраф в 30 тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Камышловском районе Свердловской области приставы обнаружили, забрали и уничтожили крупную партию нелегального алкоголя. Мужчина, который выкупил всю партию, продавал его под видом известных зарубежных и отечественных марок прямо на дому.

- В суде мужчина объяснил, что приобретал алкоголь на свадьбу, а потом решил его перепродать. У него нашли: коньяк объемом 0,5 литров в количестве 56 бутылок, 23 бутылки вина объемом 0,75 литров, 89 бутылок водки объемом 0,5 литров, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В общем, приставы забрали 168 бутылок алкоголя общим объемом 90 литров.

В итоге, пристав на основании исполнительного документа изъял весь алкоголь и уничтожил. Путем электронного списания денег со счетов должника было взыскано 30 тысяч рублей в качестве штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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