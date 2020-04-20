В центре Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы перестанут ходить трамваи

20 Апр 2020 2020-04-20T07:47:11+03:00

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В центре Екатеринбурга, на участке проспекта Ленина от Луначарского до Московской, временно перестанут ходить трамваи. Это связано с репетицией парада Победы, который пройдет 20, 24 и 27 апреля.

Как отметили в пресс-службе ЕМУП «Гортранс», в эти дни с 20:00 до окончания репетиций перестанут ходить девять трамваев: №2, 6, 7, 13, 15, 26, 23 и 32. На время перекрытий они пойдут по другому маршруту:

Фото: ЕМУП "Гортранс"

Кстати, на одной из репетиций, самой первой, которая проходила на Вторчермете, побывал наш фотокорреспондент. В ней участвовали больше 100 гусеничных машин, а все солдаты были в защитных масках.

ИСТОЧНИК KP.RU