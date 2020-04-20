2020-04-20T07:51:56+03:00
Происшествия

Не удалось спасти никого: в Екатеринбурге в сильном пожаре погибли лошади и собаки

Ранним утром на Уралмаше загорелась конюшня
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Ранним утром в Екатеринбурге, в районе Уралмаша, на улице Кировградской, загорелась конюшня. В ней во время пожара находились 12 лошадей и пять собак, все они погибли. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

- Загорелись надворные постройки, в них содержались животные и хранилось сено. К сожалению, лошади погибли. На месте сейчас ведется проливка конструкций, работают 23 спасателя. Причина пожара будет установлена позже пожарными дознавателями, - добавили в МЧС. - Перехода огня на жилые строения спасателями не допущено.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В конце ноября прошлого года мы рассказывали о том, что на Высоцкого, около парка «Каменные палатки», в конюшне тоже произошел крупный пожар. В огне тогда погибли 7 лошадей и 4 собаки. Хозяева даже собирали деньги на похороны животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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