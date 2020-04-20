Не удалось спасти никого: в Екатеринбурге в сильном пожаре погибли лошади и собаки
Ранним утром в Екатеринбурге, в районе Уралмаша, на улице Кировградской, загорелась конюшня. В ней во время пожара находились 12 лошадей и пять собак, все они погибли. Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
- Загорелись надворные постройки, в них содержались животные и хранилось сено. К сожалению, лошади погибли. На месте сейчас ведется проливка конструкций, работают 23 спасателя. Причина пожара будет установлена позже пожарными дознавателями, - добавили в МЧС. - Перехода огня на жилые строения спасателями не допущено.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
В конце ноября прошлого года мы рассказывали о том, что на Высоцкого, около парка «Каменные палатки», в конюшне тоже произошел крупный пожар. В огне тогда погибли 7 лошадей и 4 собаки. Хозяева даже собирали деньги на похороны животных.
ИСТОЧНИК KP.RU