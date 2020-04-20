2020-04-20T07:11:45+03:00
Общество

Бег и отжимания по скайпу: в детсаду Екатеринбурга начали сдавать нормы ГТО онлайн

Дети используют домашний инвентарь и умные гаджеты
Мария Трапезникова
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Фото: Федор Серков /пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: Федор Серков /пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Воспитанники детского сада №32 из Екатеринбурга решили сдавать нормы ГТО онлайн – и никакой режим самоизоляции им не помеха. Они выполняют стандартный комплекс физических упражнений: отжимания, подъем пресса, развитие гибкости и прыжки в длину.

- Некоторые из ребят тренируют домашний бег, чтобы быть готовыми к выходу из режима самоизоляции, - рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района.

При выполнении упражнений юные спортсмены используют домашний инвентарь и гаджеты: шагомеры и умные браслеты, которые позволяют фиксировать количество шагов, пульс и другие показатели.

Напомним, что режим самоизоляции введет в Свердловской области, предварительно, до 30 апреля. Все детские сады, кроме дежурных групп, закрыты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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