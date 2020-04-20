Бег и отжимания по скайпу: в детсаду Екатеринбурга начали сдавать нормы ГТО онлайн
Воспитанники детского сада №32 из Екатеринбурга решили сдавать нормы ГТО онлайн – и никакой режим самоизоляции им не помеха. Они выполняют стандартный комплекс физических упражнений: отжимания, подъем пресса, развитие гибкости и прыжки в длину.
- Некоторые из ребят тренируют домашний бег, чтобы быть готовыми к выходу из режима самоизоляции, - рассказали в пресс-службе администрации Ленинского района.
При выполнении упражнений юные спортсмены используют домашний инвентарь и гаджеты: шагомеры и умные браслеты, которые позволяют фиксировать количество шагов, пульс и другие показатели.
Напомним, что режим самоизоляции введет в Свердловской области, предварительно, до 30 апреля. Все детские сады, кроме дежурных групп, закрыты.
ИСТОЧНИК KP.RU