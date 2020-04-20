2020-04-20T06:41:59+03:00
Общество

На трассе «Екатеринбург – Тюмень» вводится реверсивное движение

На 220-240-х километрах будут ремонтировать дорогу
Мария Трапезникова
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На трассе «Екатеринбург – Тюмень» вводится реверсивное движениеНа трассе «Екатеринбург – Тюмень» вводится реверсивное движениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассе Р-351 «ЕкатеринбургТюмень» с 20 апреля вводится реверсивное движение с помощью светофоров. Дело в том, что дорожники продолжают капитальный ремонт на 220-240-х километрах.

Фото: пресс-служба "Уралуправтдора"

Фото: пресс-служба "Уралуправтдора"

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правда дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8 (800) 200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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