20 Апр 2020 2020-04-20T06:25:18+03:00

«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге вошел в десятку лучших музеев для онлайн-экскурсий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он, как и все музеи города, сейчас закрыт на режим самоизоляции

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Туристический портал «ТурСтат» вновь составил рейтинг лучших музеев и центров современного искусства в России, популярных у туристов благодаря своим онлайн-экскурсиям. И в десятку лучших вошел «Ельцин-Центр», который находится в Екатеринбурге.

- В первую десятку вошли Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства, музей «Новый Иерусалим» в Истре Московской области, Музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске и «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-службе портала.

Рейтинг составлялся по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям различных музеев. Напомним, что «Ельцин-Центр», как и все музеи Екатеринбурга, сейчас закрыт на режим самоизоляции, поэтому большинство программ действительно можно посмотреть только онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU