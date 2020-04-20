2020-04-20T06:25:18+03:00
Общество

«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге вошел в десятку лучших музеев для онлайн-экскурсий

Он, как и все музеи города, сейчас закрыт на режим самоизоляции
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге вошел в десятку лучших музеев для онлайн-экскурсий«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге вошел в десятку лучших музеев для онлайн-экскурсийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Туристический портал «ТурСтат» вновь составил рейтинг лучших музеев и центров современного искусства в России, популярных у туристов благодаря своим онлайн-экскурсиям. И в десятку лучших вошел «Ельцин-Центр», который находится в Екатеринбурге.

- В первую десятку вошли Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Московский музей современного искусства, музей «Новый Иерусалим» в Истре Московской области, Музей современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге, музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске и «Ельцин-Центр» в Екатеринбурге, - рассказали в пресс-службе портала.

Рейтинг составлялся по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям различных музеев. Напомним, что «Ельцин-Центр», как и все музеи Екатеринбурга, сейчас закрыт на режим самоизоляции, поэтому большинство программ действительно можно посмотреть только онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ начинает выдачу ипотеки под 6,5%
Уральские почтовики из-за паводков доставляют посылки на паромах и лодках
В Свердловской области от коронавируса вылечились еще три человека
На Урале следователи ищут без вести пропавшего мужчину со скандинавскими тату на руках
Уральские военные проведут для ветеранов, сидящих на самоизоляции, онлайн-парады
Хозяйка убита горем: появилось видео из конюшни на Уралмаше, где погибли 12 лошадей
На Урале наркосбытчика отправили на 12 лет в тюрьму
В Екатеринбурге продавщица стащила из сумки клиента 100 тысяч
Нейрохирурги из Екатеринбурга спасли ребенка с открытой черепно-мозговой травмой
Полицейские составили 104 материала на екатеринбуржцев, нарушивших самоизоляцию
На Урале третий год подряд фиксируют убыль населения
На Урале приставы уничтожили 90 литров подпольного алкоголя
В центре Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы перестанут ходить трамваи
Не удалось спасти никого: в Екатеринбурге в сильном пожаре погибли лошади и собаки
Бег и отжимания по скайпу: в детсаду Екатеринбурга начали сдавать нормы ГТО онлайн
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» вводится реверсивное движение
«Ельцин-Центр» в Екатеринбурге вошел в десятку лучших музеев для онлайн-экскурсий
Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым
Пародист из Екатеринбурга спел песню Little Big голосами Шакиры, Эминема и Лещенко
Свердловский Роспотребнадзор: в кадетских корпусах и домах-интернатах необходимо усилить дезинфекцию
На Урале полицейские нашли ларек, в котором продавали немаркированные сигареты