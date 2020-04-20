2020-04-20T06:03:07+03:00
Общество

Начало недели в Екатеринбурге будет дождливым

Днем ожидается +14
Мария Трапезникова
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Не убирайте далеко зонтики, они вам пригодятсяНе убирайте далеко зонтики, они вам пригодятсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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На смену воющим метелям и низким температурам пришла весенняя дождливость. Так что не убирайте в дальний ящик зонтики, они вам точно понадобятся в первой половине недели. Рассказываем, какие температуры пообещали жителям Екатеринбурга синоптики из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 20 апреля, будет облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +11…13. Ветер юго-восточный 5-10 м/сек.

В ночь на вторник, 21 апреля, будет все точно также облачно и дождь, похолодает до +2…4, а днем потеплеет до +13.

В ночь на среду, 22 апреля, погода не поменяется, только чуть-чуть потеплеет – до +7. Днем столбики термометров поднимутся до +14. Ветер восточный, с порывами до 16 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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