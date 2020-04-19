2020-04-19T19:19:15+03:00
Общество

Пародист из Екатеринбурга спел песню Little Big голосами Шакиры, Эминема и Лещенко

И вышло ничуть не хуже оригинала [видео]
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Пародист и музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев записал кавер на нашумевшую песню группы Little Big «UNO». Но спел он ее не просто так, а голосами известных зарубежных и отечественных музыкантов разных времен: Шакиры, группы Backstreet Boys, Эминема, Элвиса Пресли, группы Scooter, Боба Марли, Льва Лещенко и Леонида Агутина.

Пародист из Екатеринбурга записал кавер на UNO.Видео: NECHAEV

Напомним, что с песней «UNO» Little Big собирались ехать на Евровидение и представлять Россию, но его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Но музыканты не расстроились и запустили флешмоб на свою песню, к которому подключились тысячи по всей стране.

Не остались в стороне и жители Екатеринбурга: так, водители записали под песню клип, в котором танцуют с дезинфекторами и в защитных костюмах. А группа поддержки БК УГМК даже пригласили для участия собственного пухляша, который стал главной звездой кавер-клипа.

Кирилл Нечаев – бывший солист екатеринбургской группы «N.E.V.A.». Он уже долгое время ведет собственную карьеру музыканта. В прошлом мы писало о том, что он записал новую, «модную» версию хита группы «Руки вверх» - «Я ведь взрослая уже».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Пародист из Екатеринбурга спел песню Little Big голосами Шакиры, Эминема и Лещенко
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