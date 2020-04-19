Свердловский Роспотребнадзор: в кадетских корпусах и домах-интернатах необходимо усилить дезинфекцию

19 Апр 2020 2020-04-19T18:20:57+03:00

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Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских направил в адрес министерства социальной политики региона предприсание, согласно которому у соцчреждениях с круглосуточным пребыванием граждан необходимо усилить санитарный режим.

К таким местам относятся учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты и так далее.

- Документ предписывает активно выявлять лиц с признаками ОРВИ среди проживающих и персонала и своевременно принимать меры (изоляция, лабораторное обследование), соблюдать противоэпидемический и дезинфекционный режим, а также запретить посещение проживающих родственниками, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, руководству соцучреждений необходимо обеспечить неснижаемый запах дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты, а также разработать алгоритм действий при выявлении случая коронавируса.

Напомним, что на сегодняшний день официально зарегистрирован 141 случай заражения COVID-19. При этом 52 человека из этого числа полностью поправились и были выписаны домой. Однако на территории региона до 30 апреля действует режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU