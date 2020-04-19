2020-04-19T17:26:42+03:00
Происшествия

На Урале полицейские нашли ларек, в котором продавали немаркированные сигареты

На заведующую магазином завели уголовное дело, теперь ей грозит штраф
Мария Трапезникова
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На Урале полицейские нашли пять тысяч пачек немаркированных сигаретНа Урале полицейские нашли пять тысяч пачек немаркированных сигаретФото: Олег УКЛАДОВ
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Полицейские Асбеста, что в Свердловской области, в одном из местных магазинов обнаружили и изъяли 5 015 пачек сигарет на сумму в 794 тысячи рублей. На них отсутствовали обязательные маркировки.

- Заведующая магазином, ранее не судимая, пояснила, что сигареты приобрела на одном из оптовых рынков Екатеринбурга, акцизные марки не проверила, кассовый и товарный чек на товар не взяла, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области.

В итоге, на нее завели уголовное дело за хранение и продажу немаркированных табачных изделий в крупном размере. Теперь ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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