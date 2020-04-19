«Боимся за них, как за членов семьи»: на Урале из-за коронавируса закрывается «Хаски-Парк»

19 Апр 2020 2020-04-19T16:26:12+03:00

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В Первоуральске, что всего лишь в часе езды от Екатеринбурга, из-за пандемии коронавируса закрывается «Хаски-Парк». В связи с режимом самоизоляции, который введен в регионе, питомник не может принимать гостей и нормально функционировать. А потому не может дальше содержать всех собак.

- К сожалению, из-за коронавируса наш питомник попросту не сможет дожить до осени, а до зимы и подавно. Последний год был очень трудным в финансовом плане, мы лезли в долги, лишь бы собаки чувствовали себя в комфорте. В этом же году мы уже на это не способны, - рассказала хозяйка питомника на своей странице в Facebook Ольга Лапшина. – Пушистики очень хотят резвиться, общаться с людьми, бегать, но мы им просто не можем это сейчас дать. Мы были с этими собаками пять лет, мы боимся за них как за членов своей семьи.

Сейчас хозяева «Хаски-Парка» ищут всем животным добрые руки. Для будущих хозяев есть свои критерии: из-за того, что порода эта ездовая, нужды люди, которые смогут давать им длинные прогулки и пробежки, а также уделять им много внимания. Все хаски отдаются бесплатно, с документами и ветеринарным паспортом. Они подходят для жизни в уличном вольере, но не на цепи.

- У нас есть старики, которые просто хотят спокойно дожить свой век. У нас есть вечные «шилопопики», которые только и хотят, что бегать и тянуть упряжь, - добавляет Ольга. – Есть молодые, которые только начали свой жизненный путь. Перед нами стоит огромная задача: подобрать каждому достойную семью.

Всех питомцев «Хаски-Парка» можно посмотреть по ссылке. А если вам вдруг приглянулся один из них, можете написать Ольге лично.

ИСТОЧНИК KP.RU